Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Auf Navi und Lenkrad abgesehen

Kripo ermittelt und prüft Tatzusammenhang

Darmstadt (ots)

Auf mehrere Autos hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (21.11.) und Dienstag (22.11.) im Stadtteil Arheilgen abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu mindestens drei Fahrzeugen, darunter ein BMW in der Böcklerstraße, aus dem sie das Navigationsgerät und das Lenkrad ausbauten. Zwei weitere Fahrzeuge im Glaeserweg gerieten ebenfalls in das Visier der Kriminellen. Der Gesamtschaden und das Ausmaß der gemachten Beute sind abschließend noch nicht beziffert. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut, prüft mögliche Tatzusammenhänge und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell