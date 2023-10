Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch - Pkw kollidiert mit einer Hauswand

Am Samstag, den 14.10.2023 kam es gegen 11:00 Uhr in der Lange Straße, Höhe Turmstraße, in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausfassade kollidierte. Ein 73-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Kollnau. Vor der Einmündung zur Turmstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade und einem dortigen Stromkasten. Hierbei kam es nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise, trotz des zur Mittagszeit hohen Verkehrs- und Personenaufkommens in der Innenstadt Waldkirch, zu keinem Personenschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07681/ 4074-0 mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung zu setzen.

Stand 15.10.2023, 04.30 Uhr

