Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in Kirrlach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter gegen 03:00 Uhr ein Fenster der Gaststätte in der Carl-Zeiss-Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Alarmierte Streifenbesatzungen konnten die Einbrecher in den Räumlichkeiten jedoch nicht mehr antreffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden offenbar keine Gegenstände entwendet.

Beamte des Polizeipostens Bruhrain haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 07256 93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

