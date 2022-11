Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Rheinbreitbach (ots)

Am Abend des 14.11.2022 kam es gegen ca. 22:45Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B42 in Rheinbreitbach. Der unfallverursachende, flüchtige PKW beschädigte in Richtung Bonn fahrend einen ihm entgegenkommendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend. Hierbei kam er mehrfach von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Die Beamten der Polizei Linz am Rhein konnten im Rahmen der Spurensuche vor Ort einige Fahrzeugteile sicherstellen, welche Hinweise auf Fahrzeugtyp und Fabrikat geben, die aus ermittlungstechnischen Gründen jedoch nicht genannt werden.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun nach Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf ein flüchtiges, beschädigtes Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz geben können.

Hinweise werden per E-Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de oder telefonisch an die 02644-9430 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell