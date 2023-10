POL-FR: Landkreis Waldshut - Dogern -- Motorradfahrer verunfallt und flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Freitag, den 13.10.2023, gegen 21:30 Uhr, brach auf einem Privatgrundstück in Lörrach-Obertüllingen ein Feuer aus. Ein Outdoor-Jacuzzi war in Brand geraten - das gemauerte Gartenhaus, auf welchem der Whirlpool steht, brannte daraufhin ebenfalls und in der Folge vollständig ab. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des ...

