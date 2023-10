POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen mehrere Autos auf; Polizei sucht Zeugen

Schömberg (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 22:00 Uhr zum Brandausbruch in einem seit längerer Zeit leerstehenden Klinik-Gebäude in der Charlottenhöhe. Der Zimmerbrand im 4. OG breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus - die Flammen zogen in der Folge große Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Die Feuerwehr konnte ...

