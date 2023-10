Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Passantin stellt sich Flüchtendem in den Weg und kommt zu Fall; Polizei sucht Hinweisgeber

Nagold (ots)

Von einem vor der Polizei Flüchtenden zu Boden gestoßen worden ist am Dienstagmittag eine Frau in Nagold.

Als Beamte des Polizeireviers Nagold am Dienstagmittag gegen 12 Uhr drei Personen im Bereich unter dem Viadukt einer Kontrolle unterziehen wollten, ergriffen diese zu Fuß die Flucht. Eine der Personen rannte hierbei in Richtung der Lindachstraße davon. Eine zu diesem Zeitpunkt dort befindliche Passantin erkannte die Situation und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Ferner ergriff die Frau den Arm der Person. Der Flüchtende riss sich jedoch los, wodurch die Frau stürzte. Dem Polizeibeamten gelang es schließlich noch, die Person einzuholen und einer polizeilichen Kontrolle zu unterziehen. Die Frau, welche mit einem hohen Maß an Zivilcourage agierte, konnte im weiteren Verlauf jedoch nicht mehr angetroffen werden; sie wird, ebenso wie andere Personen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

