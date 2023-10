Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Brand eines leerstehenden Klinik-Gebäudes

Schömberg (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22:00 Uhr zum Brandausbruch in einem seit längerer Zeit leerstehenden Klinik-Gebäude in der Charlottenhöhe. Der Zimmerbrand im 4. OG breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus - die Flammen zogen in der Folge große Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung liegen momentan nicht vor. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter (07231) 186-4444.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

