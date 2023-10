Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mit über zwei Promille mit dem Auto unterwegs

Mühlacker (ots)

Nachdem ein Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag alkoholisiert in Mühlacker Auto gefahren ist, hat der Mann seinen Führerschein abgeben müssen.

Beamte des Polizeireviers Mühlacker unterzogen am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr in der Industriestraße einen 55-jährigen Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle. In deren Verlauf bemerkten die Polizisten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrzeuglenker. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,1 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten noch vor Ort ein. Ferner erwartet den 55-Jährigen nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell