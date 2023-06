Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizei und Stadt kontrollieren am Toeppersee

Duisburg (ots)

Die Polizei und Mitarbeitende der Stadt Duisburg haben am Samstagabend (3. Juni, ab 18 Uhr) bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Raser-, Poser- und Daterszene über 90 Autos und die Insassen kontrolliert. Gegen 19:20 Uhr hörten die Polizisten einen lautstarken blauen Audi A4, bevor sie ihn sahen. Bei einer Schallpegelmessung kam heraus, dass der eingetragene Dezibelwert überschritten wurde. Zudem hatte der Audi weitere unzulässige technische Veränderungen, so dass der Pkw zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt wurde. Ebenfalls am Abschlepphaken landete gegen 23 Uhr ein grüner Mazda MX5. Die Abgasanlage war so montiert, dass sie zu knapp über dem Boden hing. Insgesamt schrieb die Polizei 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, auch weil Fahrzeugführerinnen und -führer das Handy während der Fahrt benutzt hatten. Wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und Parken im Halteverbot sowie auf Gehwegen erhoben die Ordnungshüter 44 Verwarnungsgelder. Die Mitarbeitenden im städtischen Radarwagen erfassten 93 zu schnelle Autofahrerinnen und -fahrer. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 81 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihm drohen ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro.

