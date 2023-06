Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Ampel

Duisburg (ots)

Korrektur Zeitangabe:

Ein 28jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, die A59 in Richtung Düsseldorf. Als er die Ausfahrt Großenbaum abfuhr und beabsichtigte nach links in den Altenbrucher Damm einzubiegen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Mast musste ausgetauscht werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt

