POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 15 von 23 Fahrzeuge beanstandet - Verkehrskontrolle auf der BAB 8 bringt erschreckendes Ergebnis

Im Rahmen einer Großkontrolle hat die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim am Montag an der Bundesautobahn 8, auf dem Parkplatz "Am Waisenrain" die Verkehrssicherheit in Form von ganzheitlichen Kontrollen überwacht.

In der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr nahmen rund zwei Duzend speziell geschulte Polizeibeamte den gewerblichen Verkehr im Bereich der Bundesautobahn genauer unter die Lupe. Hierbei hatten sie insbesondere ein Augenmerk auf die Bereiche Gefahrgutrecht, Ladungssicherung, Technik, Unfallverhütungsvorschriften, Stützlast, Überladung, Sozialvorschriften und einiges mehr. Auf dem Streckenabschnitt der Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord mussten von insgesamt 23 kontrollierten Fahrzeugen, 15 beanstandet werden. Dabei wurden zehn Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. Bei zwei weiteren Fahrzeugen funktionierte die lichttechnische Einrichtung nicht ordentlich. Weiterhin wurden drei Beanstandungen wegen nicht Einhaltung der Ruhezeit und eine hinsichtlich der Tageskontrollblätter getätigt. Insgesamt ahndeten die kontrollierenden Polizeibeamte 26 Verstöße.

In zehn Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Sieben davon konnten nach Beseitigung der Mängel noch vor Ort ihre Fahrt fortsetzen.

Die Verkehrspolizei wird sich auch weiterhin mit Schwerpunktaktionen für die Erhöhung der Verkehrssicherheit einsetzen.

Banu Kalay, Pressestelle

