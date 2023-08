Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 1,3 Promille - Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Trotz deutlicher Alkoholisierung setzte sich am Dienstag eine 64-jährige Frau hinter das Steuer ihres Hyundai. Um 14 Uhr fuhr die Frau in den Kreisverkehr an der Bahnhofsanlage, um diesen anschließend in die Schwetzinger Straße in Richtung Hockenheim zu verlassen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam die 64-Jährige jedoch von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit einer entgegenkommenden 78-jährigen Mercedes-Fahrerin. Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten neben deutlichen Alkoholgeruchs auch alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei der Unfallverursacherin fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Mit einem Ergebnis von 1,3 Promille war die Frau deutlich alkoholisiert und musste das Streifenteam auf das Polizeirevier Schwetzingen begleiten. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Gegen die 64-Jährige wird nun ermittelt. Sie hat außerdem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

