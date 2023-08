Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 06:45 Uhr das Gelände einer Firma in der Großsachsener Straße auf und entwendete mehrere Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro. Die Unbekannten kletterten zunächst vermutlich über einen knapp zwei Meter hohen Zaun an der Rückseite des Gebäudes, und gelangten so auf das Firmengelände. Dort nahmen die Täter oder Täterinnen einen Vibrationsstampfer sowie drei 5-Liter-Benzinkanister an sich und flüchteten anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Polizeiposten Heddesheim hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06203/41443 zu melden.

