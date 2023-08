POL-MA: Neckargemünd: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Mannheim (ots) - Am Dienstagvormittag, um 10:20, wurde eine 89-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Frauen verwickelten die Seniorin an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Exerzierplatzes in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches entwendeten die Frauen der älteren Dame die Geldbörse aus dem Rollator. Die Dame stellte dies jedoch erst fest als sie zu Hause ankam und verständigte die ...

mehr