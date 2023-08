Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Seniorin bestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag, um 10:20, wurde eine 89-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Frauen verwickelten die Seniorin an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Exerzierplatzes in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches entwendeten die Frauen der älteren Dame die Geldbörse aus dem Rollator. Die Dame stellte dies jedoch erst fest als sie zu Hause ankam und verständigte die Polizei. Zur Beschreibung der Frauen konnte die Dame keine Angaben machen. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, unter Tel.: 0621/71849-0, zu melden

