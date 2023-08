Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B 38, Mannheim: Unfall - Pkw fährt in Leitplanke, PM Nr. 2

B 38, Mannheim (ots)

Wie bereits gestern berichtet, ereignete sich am Dienstag gegen 09:30 Uhr auf der B 38 in der Havellandstraße ein Unfall, bei dem eine 23-jährige Ford-Fahrerin in eine Leitplanke fuhr und dort schließlich zum Stehen kam. Nach bisherigen Unfallermittlungen fuhr die 23-Jährige zunächst die Havellandstraße entlang, um anschließend auf die B 38 aufzufahren. Hierbei verriss die Ford-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen das Lenkrad nach links und prallte gegen die Leitplanke. Die Leitplanke wurde über eine Länge von zehn Metern beschädigt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das ebenfalls beschädigte Fahrzeug verlor Betriebsflüssigkeiten und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

