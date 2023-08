Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Beschädigung einer Fensterscheibe an einer Moschee - Zeugen gesucht!

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben Montagabend gegen 22:15 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Fenster einer Moschee in "In den Auwiesen" beschädigt. Zeugen konnten ein lautes Geräusch wahrnehmen und stellten kurz darauf eine zersprungene Fensterscheibe fest. Allerdings konnte vor Ort niemand mehr angetroffen werden. Bei dem beschädigten Fenster handelt es sich um ein Seitenfenster, das sich gegenüber der "In den Auwiesen" befindlichen Gemeinschaftsunterkunft befindet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell