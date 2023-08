POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Eine 74-jährige Seniorin aus dem Ortsteil Hellersen erhielt am Donnerstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, dass ein Einbruch in ihr Haus geplant sei und sie deshalb nun ihre Wertsachen schützen müsse. Anschließend wechselten mehrfach die Gesprächspartner am Telefon. Ein falscher Beamter eines Kriminalkommissariats schickte ihr einen ...

mehr