Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist in Ortlohnpark

Iserlohn (ots)

Zwei Jugendliche sind am Donnerstagmorgen, gegen 10:50 Uhr, im Ortlohnpark auf einen Exhibitionisten gestoßen. Der unbekannte Mann hatte den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Geschädigten androhten die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Mann fußläufig in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170cm - 175cm groß - ca. 50 - 60 Jahre alt - kurze graue Haare - kurz geschnittener Bart - T-Shirt - graue Jeans

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

