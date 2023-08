Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots)

Mehrere Geschwindigkeitsverstöße wurden im Verlauf des gestrigen Tages durch die Polizei im Stadtgebiet Lüdenscheid festgestellt. Im Rahmen eines zusätzlichen Schwerpunkteinsatzes der Polizeiwache Lüdenscheid wurden im Tagesverlauf Kontrollorte an der Rahmedestraße, Im Olpendahl und am Römerweg besetzt. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 85 Geschwindigkeitsverstöße fest. 13 Fahrzeugführer waren dabei so schnell unterwegs, dass sie eine Bußgeldanzeige erhielten. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Polizisten auch 15 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest. Gegen einen 20-Jährigen aus Lüdenscheid ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Drogen vor Fahrtantritt. Ihm wurde durch einen Arzt auf der Polizeiwache Blut abgenommen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell