Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliches Angebot zum Kauf von Fahrrädern

Menden (ots)

Wem gehört dieses Fahrrad? Am 11. Juni gegen 4 Uhr am frühen Morgen sprachen vier Jugendliche am Neumarkt eine Frau an und boten ihr drei Fahrräder zum Spottpreis an. Solche Spotpreise sind natürlich hoch verdächtig. Ort, Zeit und Umstände natürlich auch. Die Frau reagierte richtig und rief die Polizei.

Als der Streifenwagen eintraf, sahen die Beamten gerade noch, wie sich zwei Jugendliche auf Fahrrädern auf und davon machten. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Vor Ort blieben nur zwei Jungen (12 und 14), die Zeugin und dieses Fahrrad auf dem Foto. Die Jugendlichen beteuerten, sie hätten sich dort gerade eben rein zufällig getroffen und keine Ahnung, wer die anderen Jungen seien.

Die Polizei geht davon aus, dass dieses Fahrrad im Juni gestohlen wurde und stellte es sicher. Bemühungen, es auf andere Weise dem Besitzer zurückzugeben, waren vergeblich. Die Polizei bittet den Eigentümer oder weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0. (cris)

