POL-MK: Renault aufgebockt und Reifen gestohlen

Altena (ots) - Die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz an der Fuelbecker Talsperre parkenden VW Golfs wurde am Mittwoch zwischen 15:45 und 16:45 Uhr eingeschlagen. Der unbekannte Täter erbeutete eine Handtasche samt Inhalt, die auf dem Beifahrersitz stand. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto belassen werden sollten. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

mehr