Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben alle vier Reifen eines Renault Megan entwendet, der von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz am evangelischen Friedhof geparkt stand. Die Täter bockten das Fahrzeug dafür auf Holzblöcken auf. Eine Zeugin stellte diesen Zustand am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

