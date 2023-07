POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit zwei verletzten Personen

Neubrandenburg/Rostock (ots) - In den nächsten Tagen und Wochen wird es wieder deutlich voller auf unseren Straßen, denn ab heute beginnen die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern. Und mit dem Start in den wohlverdienten Sommerurlaub beginnen in Mecklenburg-Vorpommern auch die monatlichen themenorientierten ...

mehr