BPOL NRW: Diebesduo unterwegs: Bundespolizei nimmt sie zweimal fest - Haftprüfung steht aus

Köln (ots)

Am Wochenende (20./21. Mai) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zwei Männer nach verschiedenen Diebstahlshandlungen gleich zweimal fest. Da Haftgründe im ersten Fall fehlten, durften sie die Dienststelle am Samstag wieder verlassen. Einen weiteren Diebstahl später, klickten erneut die Handschellen. Eine zweite Haftvorführung steht an.

Am Samstagabend (20. Mai) gegen 21:30 Uhr meldete ein Ladendetektiv einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof, dass er einen Tatverdächtigen nach wiederholtem Diebstahl festhalten würde. Beim Eintreffen der Bundespolizei schilderte der Mann, dass er auf Videoaufzeichnungen gesehen habe, dass der Festgehaltene und ein weiterer Unbekannter bereits gegen 19:00 Uhr Waren aus der Filiale geklaut und es eben ein zweites Mal versucht hätten. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung ein Parfüm im Wert von ca. 135 Euro auf. Durch einen Abgleich der Fingerabdrücke ermittelten die Einsatzkräfte, dass der 22-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Zeitgleich wandte sich der zweite Tatverdächtige (29) an die Landespolizei Köln, um sich nach dem Verbleib seines Freundes zu erkundigen. Nach kurzer Rücksprache zwischen den Behörden, nahmen die Einsatzkräfte der Bundespolizei beide gemeinsam agierenden Männer vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Aufgrund fehlender Haftgründe, durfte das Duo die Dienststelle nach Abschluss aller strafprozessualer Maßnahmen verlassen. Am Folgetag gegen 18:00 Uhr versuchten es die beiden Algerier erneut: Gemeinschaftlich entwendeten sie einem 44-jährigen Reisenden aus Berlin beim Einstieg in einen Schnellzug im Kölner Hauptbahnhof seinen Koffertrolley. Während der 29-Jährige am Bahnsteig verblieb, stieg der Jüngere mit den Reisenden in den Zug ein und kam wenig später mit einem fremden Gepäckstück heraus. Noch am Bahnsteig nahmen zivile Einsatzkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) das Duo fest. Der Eigentümer erhielt seinen Koffer umgehend zurück. Auch hier fertigten die Beamtinnen und Beamten eine Strafanzeige, eine erneute Vorführung bei einem Haftrichter bzw. Haftrichterin zur Entscheidung soll heute erfolgen.

