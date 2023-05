Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann greift ein und wird mit Pfefferspray attackiert - Bundespolizisten stellen flüchtigen 15-Jährigen

Dortmund (ots)

Samstagnacht (13. Mai) soll ein Jugendlicher einen Passanten mit Pfefferspray am Dortmunder Hauptbahnhof besprüht haben, als dieser versuchte einen Streit zu verhindern. Bundespolizisten fahndeten mit Erfolg nach dem Angreifer.

Gegen 01:40 Uhr soll es in einem Kiosk am Hauptbahnhof Dortmund zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen Gruppe und dem 26-jährigen Angestellten gekommen sein. Ein 60-Jähriger habe dies bemerkt und versucht das Streitgespräch zu beenden. Dabei soll der Deutsche die Jugendlichen aufgefordert haben, die Filiale zu verlassen. Plötzlich soll ein 15-Jähriger ein Pfefferspray gezückt und gezielt in das Gesicht des Dortmunders gesprüht haben. Anschließend sollen die Unbekannten die Flucht durch den Bahnhof über den Nordausgang in Richtung Stadtgebiet ergriffen haben.

Bundespolizisten gelang es mit Hilfe einer Videoauswertung die Personen nahe des Hauptbahnhofs festzustellen. Als diese jedoch die Beamten kurz darauf erblickten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. In einer Parkanlage stellten die Polizisten einen der jungen Männer (15). Die Identität des Deutschen konnte anhand seines Monatstickets festgestellt werden. Die Beamten brachten den Dortmunder zur Bundespolizeiwache. Anschließend wurde seine Mutter über die Geschehnisse informiert.

Der Geschädigte blieb weitestgehend unverletzt. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

