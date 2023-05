Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy gestohlen - Bundespolizisten leisten Erste Hilfe bei 20-jährigen Verletzten

Dortmund - Herne - Hamm (ots)

Am Freitagabend (12. Mai) sollen Unbekannte einen jungen Mann mit einem Messer am Dortmunder Hauptbahnhof verletzt und diesem dabei sein Mobiltelefon und Bargeld entwendet haben. Bundespolizisten versorgten die stark blutende Wunde.

Gegen 22:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof, als ihnen ein Mann mit einer blutverschmierten Hand entgegenkam. Die Beamten hielten den 20-Jährigen an und stellten fest, dass er am Ringfinger blutete. Dieser gab an, dass er kurz zuvor von fünf Unbekannten am Nordausgang beraubt worden wäre. Diese sollen dem marokkanischen Staatsbürger sein Smartphone, sowie Bargeld in Höhe von 50,- Euro aus seiner rechten Hosentasche entwendet haben. Zudem sei dabei seine Armbanduhr beschädigt worden.

Der Geschädigte äußerte, dass sich einer der Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe befinden würde. Der 21-Jährige stritt die Vorwürfe vehement ab. Die Einsatzkräfte durchsuchten den guineischen Staatsangehörigen (21) in der Bundespolizeiwache, konnten jedoch kein Stehlgut auffinden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Herner leicht alkoholisiert war (0,3 Promille).

Die stark blutende Wunde des 20-Jährigen wurde durch die Polizisten erstversorgt. Als der Geschädigte sein T-Shirt hochzog, kam eine weitere Verletzung an der rechten Hüfte zum Vorschein. Der junge Mann aus Hamm äußerte, dass diese durch einen Messerstich verursacht worden sei. Da der Verletzte über Schmerzen klagte, wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell