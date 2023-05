BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei - Videobilder überführen Fahrraddieb

Dortmund - Ahlen - Soest (ots) - Am gestrigen Freitag (19. Mai) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen zwei, wegen Gewaltstraftaten verurteilte Reisende fest. Um 7:40 Uhr wurde ein 28-Jähriger am Dortmunder Flughafen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Sofia vorstellig. ...

