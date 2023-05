Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flughafen Dortmund - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle gegen Gewaltstraftäter

Dortmund - Ahlen - Soest (ots)

Am gestrigen Freitag (19. Mai) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen zwei, wegen Gewaltstraftaten verurteilte Reisende fest.

Um 7:40 Uhr wurde ein 28-Jähriger am Dortmunder Flughafen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Sofia vorstellig. Die Beamten ermittelten, dass der libysche Staatsbürger vom Amtsgericht Soest wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 15 Euro verurteilt worden ist. Da er den Betrag nicht bezahlt hatte, ist er von Staatsanwaltschaft Arnsberg zur Festnahme ausgeschrieben worden. Der Mann aus Soest konnte vor Ort die Summe von insgesamt 1200 Euro zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von circa 100 Euro bezahlen und somit seine Reise fortsetzen.

Circa 2 Stunden später kontrollierten Bundespolizisten eine 31-Jährige, als diese mit einem Flug aus Bulgarien einreiste. Bei der Einreisekontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster nach der Ahlenerin fahnden ließ. Das Amtsgericht Ahlen hatte sie wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. Die Reisende wurde wenig später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell