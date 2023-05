Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zerstörungswut am Bahnhof - Bundespolizei nimmt Täter fest

Nottuln-Appelhülsen (ots)

Zwei Männer hat die Bundespolizei am Mittwochabend (17. Mai) nach Sachbeschädigungen am Bahnhof Appelhülsen festgenommen. Sie hatten einen Schaukasten und zwei Glaswände eines Wartehäuschens am Bahnsteig zerstört.

Ein Zeuge hat den Exzess sinnloser Zerstörungswut aufgenommen und das Video der Polizei zur Verfügung gestellt. Die Beamten hatten die Tatortaufnahme gerade abgeschlossen, als sich die alte kriminalistische Weisheit, dass Täter stets zum Tatort zurückkehren, bewahrheitete. Ein 17-jähriger aus Werne und ein 29-jähriger aus Lüdinghausen kehrten zum Bahnhof zurück, wo sie festgenommen wurden. Das Video als Beweismittel ließ dann auch keinen Spielraum für Ausreden.

Gegen die beiden polizeibekannten Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell