POL-STD: Unbekannte entsorgen Altöl und dergl. in Bliedersdorf-Rutenbeck - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots) - Am Wochenende ist es in Buxtehude zu drei Einbrüchen gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zwischen Freitag, den 18.11., 12:15 h und Samstag, den 19.11., 09:40 h haben sich bisher unbekannte Täter in der Milanstraße in Ottensen auf ein dortiges Grundstück begeben und eine Terrassentür an der Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses aufgehebelt. So in das Innere gelangt, wurden sämtliche ...

mehr