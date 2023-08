POL-MK: Versuchter Diebstahl von Opferstock

Plettenberg (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr und Freitagmorgen, 01:50 Uhr in eine Lagerhalle einer Firma Im Käsebrink eingebrochen. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr