Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Schwertransport mit Panzer bleibt auf der Autobahn liegen

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Das erlebt auch die Polizei nicht alle Tage. Am Dienstag ging um kurz vor 15 Uhr bei der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf die Meldung ein, dass ein Schwertransporter auf der BAB 6 liegen geblieben war. Als eine Streife das Pannenfahrzeug auf Höhe von Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim absicherte, fiel sofort die ungewöhnliche Ladung auf, die aus einem gut 20 Tonnen schweren, gepanzerten Raketenwerfer der US-Streitkräfte bestand. Da am Schwertransporter ein schwerwiegender Hydraulikschaden aufgetreten war, kam ein 150-Tonnen Mobilkran zum Einsatz, welcher den Tieflader anhob. Für die aufwändige Maßnahme musste die Autobahn für knapp 15 Minuten voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr über die linke Spur geleitet werden. Erst um kurz nach 20 Uhr waren die Reparaturen vollständig abgeschlossen und die Strecke konnte wieder uneingeschränkt freigegeben werden. Eine gesteigerte Gefahr ging vom Raketenwerfer zum Glück nicht aus, da er ohne Waffensysteme und Munition nicht einsatzbereit war.

