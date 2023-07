Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzen gekippte Fenster

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Wochenende haben mehrere Einbrecher das warme Wetter ausgenutzt und versucht, durch auf Kipp stehende Fenster in Erdgeschosswohnungen einzubrechen. Die Täter nutzten die Gunst der Stunde, sei es in der Nacht, am Abend oder am Morgen. In einem Fall entwendeten die Täter Bargeld.

Ein unbekannter Einbrecher öffneten ein gekipptes Fenster einer Wohnung in der Falkstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.07.2023. Als der Täter die Wohnung gegen 01:00 Uhr betrat, wurde er von einem Bewohner aufgeschreckt und ergriff ohne Beute die Flucht. Der unbekannte Mann soll zwischen 170 und 180 cm groß gewesen sein und eine athletische Figur haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Am Samstagabend, 08.07.2023, verschaffte sich ein Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße, im Bereich zwischen der Heeper Straße und der Nachtigallstraße. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung nach wertvollen Gegenständen und entwendeten Bargeld. Er entkam in eine unbekannte Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geschah die Tat in der Zeit von 17:45 Uhr und 19:00 Uhr.

Am Sonntagvormittag, 09.07.2023, versuchte ein Unbekannter gegen 09:30 Uhr in eine Wohnung in der Nordstraße, im Bereich zwischen der Ernst-Rein-Straße und Am Kamphof, einzubrechen. Als der Einbrecher das gekippte Fenster öffnete, fielen Gegenstände von der Fensterbank. Durch die Geräusche aufgeschreckt, schaute der Bewohner nach, konnte den flüchtigen Täter aber nur noch in der Ferne erkennen.

Zeugen der Tatgeschehen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert in diesem Kontext daran, dass Einbrecher auf Kipp stehende Fenster leicht öffnen können. Daher sollten beim Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster generell geschlossen werden. Wenn Sie über keinen zusätzlichen mechanischen Einbruchsschutz an Fenstern oder Türen verfügen, sollten Sie sich immer in dem zu lüftenden Raum aufhalten, um alles im Blick zu behalten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell