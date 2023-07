Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo raubt Tasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Zwei Unbekannte schlugen am Samstagmorgen, 08.07.2023, auf einen Bielefelder ein und entrissen ihm die Umhängetasche.

Ein 28-jähriger Bielefelder ging gegen 07:25 Uhr von der Engersche Straße in die Straße Am Vorwerk. Unvermittelt sprangen dort zwei Männer aus einem Gebüsch und schlugen auf ihn ein. Während der Bielefelder zu Boden ging, schlugen die Täter weiter auf ihn ein. Schließlich entrissen sie ihm seine grüne Tasche und rannten damit in Richtung Beckhausstraße davon. Rettungssanitäter verarzteten den leichtverletzte 28-Jährigen.

Die Polizei sucht Personen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben. Wer kann Hinweise zu den Räubern geben?

Beide Männer sollen von kräftigem Körperbau, etwa 170 cm bis 180 cm groß sein und kurze Haare tragen. Der etwas dunkelhäutigere Täter war zur Tatzeit mit einer blauen Weste und einer dunkelgrünen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell