POL-BI: Verletzter Radfahrer nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

(PP/MS) In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 20-Jähriger Fahrradfahrer gegen 03:35 Uhr die Herforder Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz. In Höhe einer Gaststätte hielt vor ihm ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug. Der Radfahrer wollte das Taxi umfahren, als der Fahrer plötzlich seine Tür öffnete und ausstieg. Auf Grund dessen musste der Fahrradfahrer plötzlich bremsen, kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Taxifahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

