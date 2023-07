Polizei Bielefeld

POL-BI: Überschlag auf dem Schelpmilser Weg. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

(PP/MS) In der Nacht zu Sonntag, 09.07.2023, kam es auf dem Schelpmilser Weg, gegen 01:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Eine 38-Jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Porsche auf dem Schelpmilser Weg in Richtung Herforder Straße. In Höhe der Müllverbrennungsanlage kam ihr ein dunkler Kleinwagen entgegen, welcher ihren Weg schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin des Porsches nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit einem Brückengeländer, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Die Wiesbadenerin und ihr 35-Jähriger Beifahrer wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug leicht verletzt geborgen und zur Kontrolle einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der entgegenkommende dunkle Kleinwagen entfernte sich in Richtung Eckendorfer Straße von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 70.000 Euro geschätzt. Auf Grund der Uhrzeit kam es während der Unfallaufnahme zu geringen Verkehrsstörungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

