Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Junger Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Wirges (ots)

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 16:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen mit zwei jungen Männern besetzten Pkw in der Ortslage Wirges, Christian-Heibel-Straße. Bei den routinemäßigen Überprüfungen stellten die eingesetzten Polizeikräfte beim 20-jährigen Fahrer aus dem Raum Trier Auffallerscheinungen fest, die auf eine akute Drogenbeeinflussung hindeuteten. Weitere Tests bestätigten anschließend den Verdacht, so dass dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde und sein Führerschein einbehalten wurde. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen seine Person eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell