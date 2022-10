Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperl. Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Montabaur (ots)

Am Sonntag Morgen, 30.10.2022, gg. 03:35 Uhr, ereignete sich eine Schlägerei unter Beteiligung von insgesamt sechs Männern vor einem Lokal in der Bahnhofstraße, Ecke Kleiner Markt. Hierbei schlug u.a. ein 26jähriger Beschuldigter einem 47jährigen Mann ein Bierglas gegen den Kopf, so dass der Mann eine Platzwunde erlitt. Der selbe Beschuldigte und ein weiterer, 31jähriger Beschuldigter schlugen gemeinsam auf zwei Geschädigte ein bis diese zu Boden gingen. Es folgten noch Tritte in Richtung der am Boden liegenden Geschädigten. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort deeskalierend eingreifen. Da nahezu alle beteiligten Personen unter Alkoholeinfluss standen, wurden bei den drei Haupttätern jeweils Blutproben zur Beweissicherung entnommen. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurden mehrere Strafverfahren in unterschiedlichen Beteiligungskonstellationen der involvierten Männer eröffnet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise erlangt oder weiterführende Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinsp. Montabaur in Verbindung zu setzen: 02602-9226-0 oder pimontabaur@polizei.rlp.de

