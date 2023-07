Polizei Bielefeld

POL-BI: Angriff auf Geldautomaten in Steinhagen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Gütersloh/ Steinhagen - Am Freitagmorgen, 07.07.2023, meldeten Zeugen der Polizei Gütersloh einen beschädigten Geldautomaten in Steinhagen. Bei Eintreffen der Polizei wies der an der Straße Am Markt aufgestellte freistehende Geldautomat Aufbruchspuren auf. Da zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der Beschädigungen nicht auszuschließend ist, dass es sich um eine versuchte Geldautomatensprengung handelt, übernahm das Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen. Es wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort eingeleitet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat zwischen Donnerstag, 06.07.2023, 08.10 Uhr, und Freitag, 07.07.2023, gegen 08.30 Uhr, ereignet haben. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei Bielefeld ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zu dem Angriff auf den Geldautomaten geben? Hinweise erbittet die Polizei Bielefeld an das KK 21 unter Tel. 0521/545-0. Fotos oder Videos von der Tat oder von Tatverdächtigen können im Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

