Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Handtasche aus Bar - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 18. Dezember (0:00 Uhr) vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter eine Handtasche in einer Bar an der Rüttenscheider Straße.

Die Handtasche gehörte einer Mitarbeiterin der Bar. Ihr fiel erst kurze Zeit später auf, dass ihre Tasche verschwunden war. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie zwei Männer ihre Rechnung an der Bar begleichen. Einer der Männer greift bei dieser Gelegenheit nach der Tasche und verlässt mit ihr das Lokal.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 180 - 190cm groß - schlanke Statur - dunkles Haar

-Winterjacke mit Pelzbesatz

- Patch am linken Ärmel

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/107953

Das KK 34 ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell