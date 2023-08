Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Gestohlenes Katzenzubehör bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Den richtigen Riecher bewies eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf als sie am Dienstag um 14:30 Uhr einen Mercedes auf der BAB 6 kontrollierten. Das Auto konnte auf der Höhe von St. Leon-Rot aus dem fließenden Verkehr auf den Parkplatz Weißer Stock gelotst werden. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Auffällig war, dass sich im Inneren des Fahrzeugs eine große Menge an Tierbedarf befand. Als der Fahrer und der Beifahrer zu den Gegenständen, insbesondere zu knapp 100 Wohlfühlduftzerstäubern für Katzen, befragt wurden, konnten sie weder erklären, woher sie die Artikel hatten, noch für was diese gedacht waren. In Verbindung mit dem ebenfalls aufgefundenen mutmaßlichen Diebeswerkzeug bestand der Verdacht, dass die Gegenstände mit einem Gesamtwert von über 3000 Euro aus Straftaten stammen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt auf Grund der fehlenden Fahrerlaubnis beider Personen untersagt.

Gegen den Fahrer und seinen 37-jährigen Beifahrer wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie der Hehlerei ermittelt.

