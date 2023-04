Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Nächtlicher Gebäudebrand in Borchel

Borchel (ots)

Am frühen Morgen kam es im Borcheler Damm in Borchel zu einem Gebäudebrand. Die ersten Einsatzkräfte wurden um 03:00 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 2" alarmiert. Kurze Zeit später wurde dieses bereits auf die Stichwortstufe 3 erhöht, was zur Folge hatte, dass weitere Einsatzkräfte, u.a. die Drehleiter aus Rotenburg, an die Einsatzstelle gerufen wurden.

Vor Ort wurde dann ein brennender Gebäudeteil einer Bäckerei vorgefunden. Dieser brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Auch hatte das Feuer bereits auf einen PKW übergriffen, der vor dem Gebäude abgestellt war. Weitere Fahrzeuge wurden vom Anwohner in Sicherheit gebracht. Personen war nicht in Gefahr und wurden nicht verletzt.

Mit zeitweise vier Trupps unter Atemschutz und mit drei C- Rohren wurde das Feuer rasch gelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hingegen in die Länge, da die Gebäudefassade mit Blech verkleidet war und dies erst mühselig von den Einsatzkräften entfernt werden musste. Danach konnten Glutnester und Flammen hinter der Fassade abgelöscht werden. Das Dach, welches ebenfalls mit Metallplatten gedeckt war, wurde über die Drehleiter geöffnet und später ganz entfernt, um die darunterliegende Konstruktion abzulöschen.

Zum Abschluss wurden alle Teile mit Löschschaum bedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den frühen Vormittag, wobei erste Einsatzkräfte bereits um 05:30 Uhr aus dem Einsatz entlassen wurden. Insgesamt waren zirka 90 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen vor Ort. In Bereitstellungen stand zudem ein Rettungswagen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Borchel, Rotenburg, Waffensen, Hetzwege, Hesedorf und Scheeßel.

Angaben zur Schadenhöhe und -ursache werden von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell