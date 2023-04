FW-ROW: ## Säureangriff auf PKW ## Brennt Trecker ##

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Säureangriff auf PKW ## Brennt Trecker

## Nartum ## Spreckens ## (ots)

## Nartum. (jt) Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Nartum, gemeinsam mit dem Führungsfahrzeug und dem Gerätewagen Messtechnik des Gefahrgutzuges des Landkreises Rotenburg nach Nartum gerufen. An der gemeldeten Adresse wurde durch unbekannte an einem Wohnhaus und einem PKW eine Säure verteilt, die mit einer starken Geruchsbelästigung einher ging. Kräfte des Gerätewagen Messtechnik haben Messungen vorgenommen und Proben genommen um festzustellen um welche Säure es sich genau handelt. Dies konnte an der Einsatzstelle trotz modernster Messtechnik nicht abschließend festgestellt werden. Die Proben hat die Feuerwehr an die Polizei übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sache aufgenommen.

Zur Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

## Am Samstagnachmittag waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Spreckens, Fahrendorf und Bremervörde in Spreckens im Einsatz.

Der Fahrer eines Traktors bemerkte während der Fahrt Rauch, welcher unter dem Trecker zu erkennen war. Daraufhin hat er sein Gespann am Straßenrand abgestellt. Es wurden mit einem Feuerlöscher die ersten Löschmaßnahmen vorgenommen. Trotz des schnellen Eintreffens der Einsatzkräfte und des zügigen Vornehmens der Brandbekämpfung brannte des Landwirtschaftliche Fahrzeug komplett aus.

Die Feuerwehren waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Ebenfalls war die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell