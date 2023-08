Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Verkehrsunfall mit 9-jährigem Radfahrer

Wiesloch (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein Suzuki-Fahrer die Straße "In den Breitwiesen" und beabsichtigte, an der Einmündung in die Schwetzinger Straße abzubiegen. Hier übersah er die Vorfahrt eines 9-jährigen Radfahrers, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen in der Schwetzinger Straße unterwegs war. Der 9-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich jedoch hierbei nicht. Der Sachschaden am Auto kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell