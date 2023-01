Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer gegen PKW

Eisfeld (ots)

Am Freitag, den 13.01.2023, um 16:05 Uhr kam es in Harras zu einem Verkehrsunfall. Ein 56 jähriger Fahrradfahrer kam einem 29 jährigen PKW-Fahrer in der Bockstädter Straße in Harras entgegen. Da der Fahrradfahrer schon deutliche Schlangenlinien fuhr stoppte der 29 Jährige sein Auto. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme bestätigte sich der Grund der Schlangenlinien. Ein Atemalkoltest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gefertigt und eine Blutentnahme durchgeführt.

