Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Versicherung

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 15.01.2023, befanden sich Beamte der Polizei Hildburghausen in der Innenstadt von Hildburghausen auf Streife. Um 01:30 Uhr stellten diese in der Coburger Straße einen E-Roller fest, an welchem keine Kennzeichen befestigt waren. Eine Kontrolle ergab, dass der 18 jährige Fahrer nicht nur kein Kennzeichen am Roller hatte, sondern auch unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Folge.

