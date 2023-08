Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl im Autobahn-Baustellenbereich

Ratzeburg (ots)

30. August 2023 | Kreis Stormarn - 28.-29.08.2023 - BAB 1 / Rethwisch In der Zeit von Montagabend (28.08.2023), 22.00 Uhr, bis Dienstagmorgen (29.08.2023), 03.30 Uhr, haben unbekannte Täter von einer Baustelleneinrichtung auf der BAB 1, in Höhe Rethwisch, in Fahrtrichtung Lübeck eine Batterie entwendet. Die damit betriebenen Warnleuchten wiesen die Fahrzeugführer auf eine kommende Baustelle in einer Entfernung von 4 km hin. Bei dem Stehlgut handelt es sich um eine Batterie, in einer LKW-Größe von ca. 51 x 22 x 22 cm und ca. 35 kg Gewicht. Es ist ein Sachschaden von ca. 180 Euro entstanden. Das Polizei-Autobahnrevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Baustellenbereich wahrgenommen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/17060 entgegen.

