Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls (Versuch)

Hagen (ots)

Bereits am 23. Dezember 2022 kam es gegen 17.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hagen. Zwei unbekannte Täter versuchten sich erfolglos Zugang zum Haus zu verschaffen. Als eine Alarmanlage auslöste, flüchteten die Personen. Die Polizei Hagen bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen. Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/111945 Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

